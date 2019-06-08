В предыдущих сериях

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Подкаст КиноПоиска, в котором главный редактор Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают главные сериальные новинки и новости.
Звукорежиссер — Геннадий Финн, продюсер — Евгения Молодцова.
2019 тв и кино
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«Дом с прислугой»: Очень странный триллер от Шьямалана с невнятным сюжетом
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32:38
«Эпидемия»: Каким получился один из главных российских сериалов 2019 года
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35:43
«Ведьмак»: Что не удалось в самом ожидаемом сериале Netflix
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36:52
Лучшие сериалы 2019-го и другие итоги года
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30:08
Чем «Мандалорец» так не похож на другие сериалы 2019-го?
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30:30
3-й сезон «Удивительной миссис Мейзел»: Самоповтор или новый успех?
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34:07
«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти
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42:59
«Хранители»: Как разобраться в сериале-продолжении культового комикса
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37:24
«Конец ***ого мира»: Актуальная и мрачная комедия о детских травмах
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25:45
«Любовники»: Как мелодрама про измену превратилась в семейную сагу
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36:53
«Екатерина Великая»: Псевдоисторический сериал о сильных женщинах
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29:25
«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple
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30:29
Обсуждаем сериал «Почему женщины убивают»
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27:11
«Карнивал Роу»: Фэнтэзи-драма про беженцев и запретную любовь
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25:49
Почему «Шпион» с Сашей Бароном Коэном не дотягивает до уровня «Родины»?
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27:54
Эволюция комедийных сериалов. Открытая запись
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51:53
«Самый громкий голос»: Актуальный для России сериал об американских СМИ
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30:27
Чем всех так шокировала «Эйфория» и чем покорила?
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31:19
2-й сезон «Охотника за разумом»: Самый точный и актуальный сериал о маньяках
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39:18
«Дрянь»: Откровенный сериал про поиски себя и роман со священником
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36:52
Как «Пацаны» меняют наше представление о супергероях
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38:48
«Годы»: Почему этот сериал не самая обычная антиутопия?
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31:51
Лучшие сериалы первого полугодия 2019-го
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29:48
2-й сезон «Большой маленькой лжи»: В чём он оказался лучше и актуальнее первого?
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37:23
3-й сезон «Очень странных дел»: подростки против страшных монстров и злых русских
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35:27
«Семейный брак»: идеальный сериал о неидеальных отношениях
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26:54
«Черное зеркало»: Почему пятый сезон оказался слабее предыдущих?
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34:37
«Благие знамения»: Чем расстроила и чем порадовала долгожданная экранизация?
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37:22
«Уловка-22»: Главный антивоенный сериал весны
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29:37
«Чернобыль»: Самый точный западный сериал о нас
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36:07
Финальный эпизод «Игры престолов»
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36:23
5-й эпизод финала «Игры престолов»
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26:04
4-й эпизод финала «Игры престолов»
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34:33
3-й эпизод финала «Игры престолов»
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32:19
2-й эпизод финала «Игры престолов»
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31:40
1-й эпизод финала «Игры престолов»
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29:56
«Мертвое озеро» — каким получился мистический русский нуар?
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26:30
«Любовь, смерть и роботы» и сериалы Apple
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28:39
«Жизнь после смерти» Рики Джервэйса
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27:00
«Содержанки» VS хорошие сериалы о сексе
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25:39
«Настоящий детектив»: Почему третий сезон лучшего первого?
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32:20
«Игра престолов»: Что нас ждет в финале сериала?
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30:44
Сериал «Чудотворцы» о бюрократии на небесах
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24:44
Сериал «Жизни матрешки» или Russian Doll
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29:25
Маньяки и проблемы подростков: сериалы «Ты» и «Половое воспитание»
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28:37
Самые ожидаемые сериалы 2019 года
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27:23
ИздательКиноПоиск
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