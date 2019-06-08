Главное
●
Жанры
Радио
Войти
подкаст
Популярно у слушателей
В предыдущих сериях
Подкаст КиноПоиска, в котором главный редактор Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают главные сериальные новинки и новости.
Звукорежиссер — Геннадий Финн, продюсер — Евгения Молодцова.
2019
тв и кино
Слушать
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по альбому
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
«Дом с прислугой»: Очень странный триллер от Шьямалана с невнятным сюжетом
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
32:38
«Эпидемия»: Каким получился один из главных российских сериалов 2019 года
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
35:43
«Ведьмак»: Что не удалось в самом ожидаемом сериале Netflix
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
36:52
Лучшие сериалы 2019-го и другие итоги года
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
30:08
Чем «Мандалорец» так не похож на другие сериалы 2019-го?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
30:30
3-й сезон «Удивительной миссис Мейзел»: Самоповтор или новый успех?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
34:07
«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
42:59
«Хранители»: Как разобраться в сериале-продолжении культового комикса
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
37:24
«Конец ***ого мира»: Актуальная и мрачная комедия о детских травмах
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
25:45
«Любовники»: Как мелодрама про измену превратилась в семейную сагу
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
36:53
«Екатерина Великая»: Псевдоисторический сериал о сильных женщинах
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
29:25
«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
30:29
Обсуждаем сериал «Почему женщины убивают»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
27:11
«Карнивал Роу»: Фэнтэзи-драма про беженцев и запретную любовь
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
25:49
Почему «Шпион» с Сашей Бароном Коэном не дотягивает до уровня «Родины»?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
27:54
Эволюция комедийных сериалов. Открытая запись
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
51:53
«Самый громкий голос»: Актуальный для России сериал об американских СМИ
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
30:27
Чем всех так шокировала «Эйфория» и чем покорила?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
31:19
2-й сезон «Охотника за разумом»: Самый точный и актуальный сериал о маньяках
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
39:18
«Дрянь»: Откровенный сериал про поиски себя и роман со священником
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
36:52
Как «Пацаны» меняют наше представление о супергероях
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
38:48
«Годы»: Почему этот сериал не самая обычная антиутопия?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
31:51
Лучшие сериалы первого полугодия 2019-го
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
29:48
2-й сезон «Большой маленькой лжи»: В чём он оказался лучше и актуальнее первого?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
37:23
3-й сезон «Очень странных дел»: подростки против страшных монстров и злых русских
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
35:27
«Семейный брак»: идеальный сериал о неидеальных отношениях
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
26:54
«Черное зеркало»: Почему пятый сезон оказался слабее предыдущих?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
34:37
«Благие знамения»: Чем расстроила и чем порадовала долгожданная экранизация?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
37:22
«Уловка-22»: Главный антивоенный сериал весны
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
29:37
«Чернобыль»: Самый точный западный сериал о нас
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
36:07
Финальный эпизод «Игры престолов»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
36:23
5-й эпизод финала «Игры престолов»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
26:04
4-й эпизод финала «Игры престолов»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
34:33
3-й эпизод финала «Игры престолов»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
32:19
2-й эпизод финала «Игры престолов»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
31:40
1-й эпизод финала «Игры престолов»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
29:56
«Мертвое озеро» — каким получился мистический русский нуар?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
26:30
«Любовь, смерть и роботы» и сериалы Apple
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
28:39
«Жизнь после смерти» Рики Джервэйса
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
27:00
«Содержанки» VS хорошие сериалы о сексе
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
25:39
«Настоящий детектив»: Почему третий сезон лучшего первого?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
32:20
«Игра престолов»: Что нас ждет в финале сериала?
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
30:44
Сериал «Чудотворцы» о бюрократии на небесах
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
24:44
Сериал «Жизни матрешки» или Russian Doll
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
29:25
Маньяки и проблемы подростков: сериалы «Ты» и «Половое воспитание»
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
28:37
Самые ожидаемые сериалы 2019 года
Добавить в плейлист
Добавить в очередь
Чтобы добавлять треки в плейлисты, нужно
авторизоваться
Создать плейлист
Поделиться
Скопировать ссылку
HTML-код
Радио по треку
Добавить в очередь
Добавить в плейлист
Поделиться
27:23
Издатель
КиноПоиск
слушайте с пользой.
У нас есть подкасты обо всём на свете!
Интересно
Отключить рекламу
Правообладателям
Пользовательское соглашение
Помощь
© 2020
ООО «Яндекс»
Отключить рекламу
Выкл
Вкл
Вспоминаем, на чём вы
остановились
Вспомнили. Включайте!
Включить последний трек
с другого устройства?
Нет
Да