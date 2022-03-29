«Гол» всегда лидирует в списках лучших фильмов о футболе, но, объективно говоря, это не сильнейшее кино на свете. Так в чем феномен? Настолько ли хорош фильм, или же про футбол просто нет отличного кино? Мы сравниваем Ньюкасл из фильма с реальным, обсуждаем эротическое кино и даже вспоминаем Маколея Калкина. Но в первую очередь, мы отвечаем
«Гол» всегда лидирует в списках лучших фильмов о футболе, но, объективно говоря, это не сильнейшее кино на свете. Так в чем феномен? Настолько ли хорош фильм, или же про футбол просто нет отличного кино? Мы сравниваем Ньюкасл из фильма с реальным, обсуждаем эротическое кино и даже вспоминаем Маколея Калкина. Но в первую очередь, мы отвечаем вопрос: стоит ли смотреть «Гол»?
Фильм «Мы – «Спартак!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно в онлайн-кинотеатре KION по промокоду KIONSPARTAK: https://sprts.cc/z80S9Hkl