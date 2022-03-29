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«Гол» всегда лидирует в списках лучших фильмов о футболе, но, объективно говоря, это не сильнейшее кино на свете. Так в чем феномен? Настолько ли хорош фильм, или же про футбол просто нет отличного кино? Мы сравниваем Ньюкасл из фильма с реальным, обсуждаем эротическое кино и даже вспоминаем Маколея Калкина. Но в первую очередь, мы отвечаем