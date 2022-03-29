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5 выпусков

«Гол»: почему про футбол нет отличных фильмов? | Каждый понедельник
25 апреля
95:15
«Король Ричард»: Сестры Уильямс превратили жестокого абьюзера в доброго папашу | Каждый понедельник
18 апреля
65:56
«Гонка». Легендарная дуэль в самом опасном виде спорта | Каждый понедельник
11 апреля
59:35
«Рокки»: великий фильм не про бокс | Каждый понедельник
4 апреля
54:34
Трейлер первого сезона
29 марта
0:45
ИздательSports.ru
Выпуск

«Гол»: почему про футбол нет отличных фильмов? | Каждый понедельник

О выпуске
«Гол» всегда лидирует в списках лучших фильмов о футболе, но, объективно говоря, это не сильнейшее кино на свете. Так в чем феномен? Настолько ли хорош фильм, или же про футбол просто нет отличного кино? Мы сравниваем Ньюкасл из фильма с реальным, обсуждаем эротическое кино и даже вспоминаем Маколея Калкина. Но в первую очередь, мы отвечаем
«Гол» всегда лидирует в списках лучших фильмов о футболе, но, объективно говоря, это не сильнейшее кино на свете. Так в чем феномен? Настолько ли хорош фильм, или же про футбол просто нет отличного кино? Мы сравниваем Ньюкасл из фильма с реальным, обсуждаем эротическое кино и даже вспоминаем Маколея Калкина. Но в первую очередь, мы отвечаем вопрос: стоит ли смотреть «Гол»?


Фильм «Мы – «Спартак!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно в онлайн-кинотеатре KION по промокоду KIONSPARTAK: https://sprts.cc/z80S9Hkl


Большое интервью Виталия Суворова с продюсером фильма «Гол» Майком Джеффрисом: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vitalysuvorov/1505688.html


Подкаст Ивана Калашникова «Извините, пирожки»: https://podcast.ru/1439458602


Телеграм-канал «Извините, пирожки»: https://t.me/piespiespies


Таймкоды:


0:00 Кирилл вставляет

0:18 Начало

1:38 Иван пересказывает сюжет фильма

3:52 «Гол» – это драма или фэнтези?

11:07 Кирилл вспоминает странные трансферы клубов АПЛ

12:50 У «Гола» ужасная критика. Но зрители любят

14:01 Кто и как снимал фильм «Гол»

19:20 Ваня вспоминает «Динамо» середины нулевых

21:59 Иван удивлен выбору режиссера (находится место и порно)

28:55 Почему «Гол» именно про «Ньюкасл», а не «Ливерпуль» или «МЮ»?

31:58 Ваня сравнивает Ньюкасл из фильма и Ньюкасл в жизни

36:12 Кирилл неудачно шутит в первый раз

36:40 В «Голе» классный юмор!

37:50 Иван против ужасного сюжета с астмой

43:20 Гевин Харрис – антагонист фильма? Или совсем нет?

44:58 Обсуждаем футбол в «Голе». Он ужасен или просто плох?

49:29 Кратко проходимся по сиквелам к «Голу»

54:48 Кирилл предлагает франшизу «Гол». Ваня сравнивает с мангой «Капитан Цубаса»

55:51 Реальные футболисты, переходившие в «Ньюкасл» из-за фильма

58:28 А почему про футбол нет хороших фильмов?

1:05:17 Иван говорит о минусах футбола как предмета для экранизации

1:09:01 Снова шутим о порно

1:12:28 В фильме футбол – религия

1:15:07 Ваня сравнивает героя фильма с актером, его игравшим

1:18:38 Кирилл неудачно шутит во второй раз

1:19:07 Опять говорим о проблемах футбольных фильмов

1:20:40 Стоит ли смотреть фильм «Гол»?

1:23:02 Обсуждаем фильм «Мы – «Спартак!» с его продюсером

1:29:52 Сравниваем фильм с «Последним танцем»

1:34:25 Заканчиваем обсуждение и долго прощаемся
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