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Chamber and Choral Works. Recording from the Broadcast from the Moscow House of Composers

Исполнитель: сборник
2020 музыка мира
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Vocal-Choral Cycle a Capella
 — The Chamber Choir of The State Musical Pedagogical Institute named after M.M.Ippolitov-Ivanov, Vladimir Naumenko, Galina Bogdanova
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6:25
A Series of Pieces for Violin and Piano
 — Maria Khodina, Liudmila Knyazeva
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10:29
V 120. Concert for Voice and Orchestra
 — Liudmila Knyazeva, Daria Yakomovoch
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7:23
ЛейблLiudmila Knyazeva
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