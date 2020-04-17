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Chamber and Choral Works. Recording from the Broadcast from the Moscow House of Composers
Исполнитель:
сборник
2020
музыка мира
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Vocal-Choral Cycle a Capella
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The Chamber Choir of The State Musical Pedagogical Institute named after M.M.Ippolitov-Ivanov
,
Vladimir Naumenko
,
Galina Bogdanova
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6:25
A Series of Pieces for Violin and Piano
—
Maria Khodina
,
Liudmila Knyazeva
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10:29
V 120. Concert for Voice and Orchestra
—
Liudmila Knyazeva
,
Daria Yakomovoch
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7:23
Лейбл
Liudmila Knyazeva
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